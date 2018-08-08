Порошенко: Выражаем искреннюю поддержку и солидарность с нашими друзьями в Грузи

08.08.2018 12:55 Президент Украины Петр Порошенко выразил слова поддержки грузинскому народу в годовщину российской агрессии против Тбилиси в 2008 году, об этом говорится в Фейсбуке Петра Порошенко.



В сообщении отмечается: "В этот день выражаем искреннюю поддержку и солидарность с нашими друзьями в Грузии. Ровно десять лет назад российская агрессивная машина решилась раскрыть свою истинную сущность. Брутальная агрессия Москвы против Тбилиси стала показательной демонстрацией всему мировому сообществу, что Кремль больше не собирается жить по правилам добрососедства и уважать международное право.



Для Москвы более близкими есть имперские амбиции и вечное тяготение к захвату чужих территорий. Каким бы четким ни был этот сигнал, к сожалению, тогда услышали его далеко не все. Иначе не было бы агрессии против Украины, торпедирование европейского и трансатлантического мира и безопасности, вмешательство во внутренние дела тех государств, которые Кремль продолжает считать врагами. Совместными действиями, нашей единством и солидарность мы обязательно заставим Кремль прекратить агрессию, уважать международное право и восстановим территориальную целостность и Украины, и Грузии".















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