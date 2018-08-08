Помпео: США никогда не смирятся с оккупацией Грузии

08.08.2018 13:01 Между президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и государственным секретарем США Майком Помпео состоялся телефонный разговор.



Как сообщает администрация президента Грузии, Майк Помпео еще раз подтвердил твердую и непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Госсекретарь США подчеркнул, что США никогда не смирятся с оккупацией территорий Грузии и в будущем будут помогать Грузии справляться с теми вызовами, которые существуют и спустя 10 лет после российской военной агрессии.



«Соединенные Штаты Америки поддерживают мирные инициативы Грузии и усилия, направленные на мирное разрешение конфликта.



Была отмечена важность дальнейшего демократического развития Грузии и подчеркнуты личная роль и непосредственный вклад президента в процесс демократического развития страны», — говорится в информации пресс-службы администрации президента.



В свою очередь, президент Грузии поблагодарил Майка Помпео за твердую поддержку, выраженную Америкой. Георгий Маргвелашвили отметил, что эта поддержка особо чувствуется со стороны администрации Дональда Трампа и вспомнил тот важный разговор, который состоялся между президентами Грузии и США во время визита на саммит НАТО в Брюсселе. Стороны также обсудили конкретные пути реализации соглашения, достигнутого на саммите НАТО.



В администрации президента Грузии отметили, что телефонный разговор между Георгием Маргвелашвили и государственным секретарем США состоялся по инициативе Майка Помпео.



















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