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Киев призывает Британию наказать задержанного пропагандиста РФ Филлипса за террор в Украине
08.08.2018 14:00
Киев призывает власти Великобритании провести расследование террористической деятельности на востоке Украины задержанного в Лондоне пророссийского провокатора и пропагандиста, британца Грэма Филлипса.
Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Великобритании на странице в Twitter.
Накануне Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года. Его оперативно задержала дипломатическая полиция. Филлипс, скандально известный журналист телеканалов Russia Today и "Звезда", выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.
"Мы осуждаем жестокую, аморальную атаку пропагандиста России на посольство Грузии. Мы надеемся, что полиция Великобритании проведет расследование этого нападения, а также его террористической деятельности на востоке Украины, основываясь на материалах, которые мы направили Министерству иностранных дел", - говорится в заявлении украинского посольства.
Ранее посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко просила Великобританию остановить в Украине пророссийскую пропагандистскую и провокационную деятельность Грэма Филлипса.
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