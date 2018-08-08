Молдова выразило чувство солидарности с грузинским народом

08.08.2018 14:05 Вспоминая трагические события, произошедшие в Грузии в 2008 году, Министерство иностранных дел и европейской интеграции выражает чувство солидарности с грузинским народом», подтверждая вместе с тем, решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу МИДЕИ.



Военная агрессия против Грузии в 2008 году была серьезным нарушением основополагающих принципов международного права, в частности путем жестокого вмешательства во внутренние дела другого государства, применения силы в отношениях между странами и грубейшего нарушения суверенитета и территориальной целостности государства-члена ООН. В результате военного вмешательства против грузинского народа, Грузия потеряла много человеческих жизней и понесла значительный материальный и территориальный ущерб.



Республика Молдова всегда осуждала вмешательство любого государства во внутренние дела другой страны в любой форме, выступая за равноправные партнерские отношения, с соблюдением независимости, суверенитета и территориальной целостности, исходя из международного права и положений Устава ООН. В качестве примера этой политики служит и Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о «Полном и безоговорочном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова», которая была принята странами-членами Организации Объединенных Наций 22 июня 2018 г. по предложению Республики Молдова.















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