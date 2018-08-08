Саакашвили: Медведев недоразумение российской истории

08.08.2018 14:17 «Агрессия – это вторжение одной станы на территорию другой. Здесь очевидно, где было вторжение. Никакими комиссиями это не оправдаешь. Факт остается фактом». Так Михеил Саакашвили прокомментировал события августа 2008 года и вопрос о том, кто начал войну.



В интервью телеканалу RTVI бывший президент Грузии заявил, что впервые после советско-финской войны 1939 года Советский Союз или его наследница Россия вторглась на территорию другой страны, Грузии, «и не смогла ее покорить, оккупировать, сломить народное сопротивление».\



«Конечно, с одной стороны, у меня есть переживание о многих сотнях погибших людей, не только военных, но и мирных граждан. С другой стороны, это предмет особой гордости, что Грузия выстояла, мы спасли свою государственность. Путин не смог выполнить свои цели: поменять внешнеполитический курс Грузии, остановить грузинские реформы, захватить Тбилиси».



Отвечая на вопрос о том, какой в действительности была реакция США на события в регионе, Саакашвили вспомнил о разговоре с госсекретарем



Кондолизой Райс. «Она сказала, что она всячески предупреждала, что Россия нас будет провоцировать, чтобы мы сдерживались. На самом деле мы ее предупреждали, что они нападут. Они говорят: «Да, они вас будут провоцировать». Я говорю: «Не то, что провоцировать. Они на нас нападут. Что вы будете делать?» Они нам говорили, что Россия не может напасть, потому что такого не может быть».



Рассказал Саакашвили и о разговоре, который, по его словам, состоялся между Джорджем Бушем-младшим и Владимиром Путиным на полях Олимпиады в Пекине.



«Путин подошел к нему и сказал, что Саакашвили на них напал. На что у Буша, у которого не было информации, первая реакция была: «Ну, может быть, Саакашвили — горячей крови». Путин сказал, что он тоже горячей крови. Буш ему тогда посмотрел в глаза и сказал: «Нет, слишком хладнокровный». Наконец-то Буш понял правду про Путина».



Во время другой беседы президент Грузии сказал своему американскому коллеге, что россияне намерены «убить и повесить» его. «Они оставили дорогу к Тбилисскому аэропорту и Тбилисский аэропорт открытым. Они всячески намекали, чтобы я уехал. Но я, конечно, от этого отказался. Я ему сказал: «Может быть, это наш последний разговор. Может быть, меня сегодня-завтра убьют. Но ты должен знать, что при твоем отце Советский Союз разрушился, при мне и тебе он практически восстанавливается. Это будет записано в твоей биографии».



При этом Саакашвили утверждает, что вице-президент США Дик Чейни предложил даже ударить ракетами по Рокскому тоннелю. «Но для начала они объявили военно-гуманитарную операцию. Буш объявил это в прямом эфире. Как только он объявил, я понял, что наша столица и государство будут спасены», – добавил экс-президент.



«Меньше, чем за час после объявления Бушем начала военно-гуманитарной операции параллельно они вызвали ракетный корабль Шестого флота США, который был способен уничтожить всю эту группировку. Они послали дополнительные самолеты в Румынию, F-16, для объявления бесполетной зоны над грузинской территорией».



Путин, по словам Саакашвили, четко понял сигнал, в течение часа он остановил наступление. «Конечно, он хотел меня убить или арестовать, по крайней мере отстранить от власти. Главное, чего он хотел – закончить реформы, этот смелый эксперимент изменения постсоветского пространства, который я начал в Грузии».



Саакашвили также рассказал про попытки тщетные наладить отношения с Дмитрием Медведевым – президентом России на тот момент. По словам бывшего грузинского лидера, тот ему давал понять, что все вопросы решает Владимир Путин.



«После нашей встречи в Петербурге я три раза звонил Медведеву, из них два раза трубку брал Путин. Один раз Путин мне сказал: «Зачем ты Медведеву звонишь? Ты со мной решай такие вопросы, я их курирую». Это раз. А второй раз за несколько дней до 7 августа, когда уже совсем эскалация пошла, я несколько дней подряд звонил. Нам сказали, что он в Поволжье, отдыхает. Это все задокументировано.



Он врет, он полнейшее ничтожество, посмотрите на него. Кто он такой вообще? Это недоразумение российской истории, просто шнырь, шестерка Путина, просто абсолютное ничтожество».



В завершение интервью Михеил Саакашвили добавил, что России все равно «придется убраться из Абхазии, т.н. Южной Осетии, из Крыма, Донбасса, это однозначно, я в этом не сомневаюсь». «Не напрасно мы все сражались. Не напрасно, я не испугался и меня не сломили их угрозы. Мы все равно останемся в истории. Все эти Медведевы канут в прошлое. Наши страны будут сильными, успешными. Я в этом не сомневаюсь. Слава Украине! Слава Грузии!».



Напомним, ранее Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсант» заявил, что, «если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было».



СОВА











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