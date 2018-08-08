Сенаторы США предложили признать РФ «спонсором терроризма»

08.08.2018 14:20 Законопроект о введении новых санкций против России, разработанный американскими сенаторами, оказался ориентирован в первую очередь на президента США Дональда Трампа, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018».



Первая часть практически полностью посвящена мерам, которые авторы предлагают принять, чтобы не позволить Трампу вывести США из состава НАТО.



В других частях говорится о том, что глава государства должен сделать для противодействия иностранному вмешательству в работу органов власти США и внутренние демократические процессы.



Фактически сенаторы добиваются объединения всех санкций, вводившихся с 2014 года по разным поводам, в общую систему.



В правительстве США предлагается создать «санкционный координационный офис» для ведения переговоров с Евросоюзом о поддержке санкций, а также открыть «Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы» для «системной борьбы с попытками злокозненного влияния РФ в мире и в США».



Кроме того, авторы законопроекта предложили заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить резидентам США операции с новым российским госдолгом и найти по всему миру активы президента РФ Владимира Путина.



Отдельным пунктом значится создание фонда из 250 млн долларов для поддержки стран, «уязвимых для российского влияния».



Также сенаторы предложили решить вопрос о признании России «государством—спонсором терроризма», публично призвать Кремль вернуть Крым под контроль правительства Украины, отказаться от «поддержки насилия со стороны сепаратистов» на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, и прекратить поддерживать президента Сирии Башара Асада, который «продолжает совершать военные преступления».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

