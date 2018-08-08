МИД Канады: Россия должна быть привлечена к ответу

08.08.2018 14:23 Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выступила с заявлением в связи с 10-й годовщиной российской агрессии против Грузии. Глава МИД отметила, что и сегодня Москва продолжает оккупацию т.н. Южной Осетии и Абхазии, нарушая принципы международного права и территориальную целостность соседней страны.



«Граждане, проживающие на оккупированных территориях и у линии оккупации, по-прежнему становятся жертвами криминала, их права нарушаются. В том числе, из-за частых похищений людей, ограничения на свободное передвижение и убийства», – говорится в заявлении министра иностранных дел Канады.



Оттава призывает Москву выполнить Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, а также разрешить членам мониторинговой миссии ЕС доступ на те территории Грузии, где эффективный контроль осуществляет РФ. «Мы будем продолжать работать с партнерами, чтобы привлечь Россию к ответу за незаконное поведение», – отмечается в тексте.



Канадский МИД также приветствует мирную инициативу Тбилиси, направленную на улучшение условий жизни граждан по обе стороны оккупационной линии.



7 августа целый ряд западных стран также выступил с критикой действий России и заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии. С отдельным заявлением выступила Группа друзей Грузии в ОБСЕ, которые призвали Москву отозвать признание независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии и прекратить их оккупацию.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

