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Мдинарадзе: Широкомасштабную войну начала страна-оккупант и этот факт не подлежит пересмотру


08.08.2018   15:18
«В любом случае, кто бы не делал комментариев, что войну начала Грузия и является агрессором, для меня это абсолютно неприемлемо», — заявил председатель парламентской фракции «Грузинская мечта», член большинства Мамука Мдинарадзе отвечая на вопрос, отмежевывается ли большинство от заявления Саломе Зурабишвили, что войну с Россией начала Грузия.

Как отметил Мамука Мдинарадзе, широкомасштабную войну начала страна-оккупант и этот факт не подлежит пересмотру.

«Я дам ответ на этот вопрос состоящий из двух частей. Первое — «Грузинская мечта» не зафиксировала поддержку какого-либо конкретного кандидата и прошу вас, не вводить общество в заблуждение. Второе — в любом случае, кто бы не дал комментарий, что войну начала Грузия и является агрессором, для меня это абсолютно неприемлемо, тем более, в отношении страны-оккупанта России. Мы можем говорить о том, тогдашние власти Грузии, возможно, поддались на определенную провокацию, но широкомасштабные боевые действия начала страна-оккупант и этот факт не подлежит пересмотру», — заявил Мамука Мдинарадзе.






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