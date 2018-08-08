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Каладзе: Какое отношение имеет Саломе Зурабишвили к «Грузинской мечте», у партии нет своего кандидата
08.08.2018 15:26
Какое отношение имеет Саломе Зурабишвили к «Грузинской мечте», — так ответил мэр столицы Каха Каладзе на вопрос журналиста о том, не приведет ли заявление Зурабишвили по поводу начала августовской войны к расколу внутри парламентского большинства в случае, если «Грузинская мечта» решит поддержать ее на президентских выборах.
Как отметил Каха Каладзе, «Грузинская мечта» пока не заявляла о поддержке какого-либо кандидата.
«В ближайшем будущем станет известно, кого поддержит «Грузинская мечта». Но у партии нет своего кандидата, как такового», — сказал Каха Каладзе.
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