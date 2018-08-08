Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В законопроекте, представленном Сенату США, говорится о поддержке Россией сепаратистов в Грузии и оккупации


08.08.2018   15:32
Вторжением и оккупацией Грузии, Молдовы и Украины Россия создала гуманитарные кризисы и нестабильность, — говорится в новом законопроекте, представленном в Сенате США группой республиканцев. Документ предусматривает введение новых санкций в отношении России и признание России государством, финансирующим терроризм.

Законопроект требует от президента открыто призвать российские власти вернуть Крым под контроль Украины и отказаться от поддержки сепаратистов на востоке Украины.

В том же пункте говорится российской оккупации и поддержке сепаратистов в Грузии и Молдове.

Законопроект на 2020-2021 финансовый год предусматривает выделение 250 миллионов долларов в Фонд противодействия российскому влиянию. Средства Фонда должны быть израсходованы в тех странах Европы и Евразии, которые нуждаются в защите от российского влияния. Согласно законопроекту, средства Фонда должны быть направлены на обеспечение защиты от кибератак критической инфраструктуры и избирательных механизмов, улучшение борьбы с коррупцией, повышение верховенства закона, усиление независимости суда и прокуратуры.

Цели Фонда также включают действия против гуманитарных кризисов, созданных российской оккупацией, содействие политической прозрачности и повышение возможностей гражданского общества, СМИ и НПО в борьбе с российским влиянием.

В законопроекте отдельный пункт напрямую связан с президентом России. В законопроекте говорится, что необходимо начать практическую работу по поиску активов и личной собственности Владимира Путина по всему миру. Законопроект под названием «Акт защиты американской безопасности от агрессии Кремля» предусматривает создание в правительстве США «Координационного офиса санкций» для согласования санкций с ЕС и блокирования долларовых счетов российских банков.

Законопроект также предусматривает создание «Национального объединенного центра противодействия гибридным угрозам», задачей которого будет постоянная борьба с любой попыткой влияния России в США и в мире. Инициаторами законопроекта являются сенаторы: Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Очередное банковское «танго» в Грузии
Грузинские импортеры нефтепродуктов не хотят снижать цены
Бизнес-омбудсмен требует контролировать качество импортного цемента
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
Пенсионер хотел отдохнуть в Абхазии, но в итоге лишился 42 тысяч рублей
Распространителям наркотиков в Абхазии грозит пожизненное заключение или смертная казнь
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дуда назвал агрессию России против Грузии переломным моментом в истории Европы
Финляндия призвала Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии
Американские сенаторы предлагают создать координационный офис с ЕС о поддержке санкций против РФ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна