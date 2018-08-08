В законопроекте, представленном Сенату США, говорится о поддержке Россией сепаратистов в Грузии и оккупации

08.08.2018 15:32 Вторжением и оккупацией Грузии, Молдовы и Украины Россия создала гуманитарные кризисы и нестабильность, — говорится в новом законопроекте, представленном в Сенате США группой республиканцев. Документ предусматривает введение новых санкций в отношении России и признание России государством, финансирующим терроризм.



Законопроект требует от президента открыто призвать российские власти вернуть Крым под контроль Украины и отказаться от поддержки сепаратистов на востоке Украины.



В том же пункте говорится российской оккупации и поддержке сепаратистов в Грузии и Молдове.



Законопроект на 2020-2021 финансовый год предусматривает выделение 250 миллионов долларов в Фонд противодействия российскому влиянию. Средства Фонда должны быть израсходованы в тех странах Европы и Евразии, которые нуждаются в защите от российского влияния. Согласно законопроекту, средства Фонда должны быть направлены на обеспечение защиты от кибератак критической инфраструктуры и избирательных механизмов, улучшение борьбы с коррупцией, повышение верховенства закона, усиление независимости суда и прокуратуры.



Цели Фонда также включают действия против гуманитарных кризисов, созданных российской оккупацией, содействие политической прозрачности и повышение возможностей гражданского общества, СМИ и НПО в борьбе с российским влиянием.



В законопроекте отдельный пункт напрямую связан с президентом России. В законопроекте говорится, что необходимо начать практическую работу по поиску активов и личной собственности Владимира Путина по всему миру. Законопроект под названием «Акт защиты американской безопасности от агрессии Кремля» предусматривает создание в правительстве США «Координационного офиса санкций» для согласования санкций с ЕС и блокирования долларовых счетов российских банков.



Законопроект также предусматривает создание «Национального объединенного центра противодействия гибридным угрозам», задачей которого будет постоянная борьба с любой попыткой влияния России в США и в мире. Инициаторами законопроекта являются сенаторы: Линдси Грэм, Роберт Менендес, Кори Гарднер и Бен Кардин.















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