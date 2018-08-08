В Зугдиди почтили память погибших в Августовской войне

08.08.2018 15:41

Мэр Зугдидского муниципалитета Лаша Гогия, председатель сакребуло Мамука Цоцерия и представители местных властей почтили память погибших в Августовской войне Бадри Берандзе, и Дато Джикия и возложили венки к их могилам.



Представители власти посетили и могилу Гиги Отхозория, кроме того возложили венок к мемориалу в сквере имени Серго Горозия, геройски погибшего на войне.















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