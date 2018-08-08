|
|
В Зугдиди почтили память погибших в Августовской войне
08.08.2018 15:41
Мэр Зугдидского муниципалитета Лаша Гогия, председатель сакребуло Мамука Цоцерия и представители местных властей почтили память погибших в Августовской войне Бадри Берандзе, и Дато Джикия и возложили венки к их могилам.
Представители власти посетили и могилу Гиги Отхозория, кроме того возложили венок к мемориалу в сквере имени Серго Горозия, геройски погибшего на войне.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна