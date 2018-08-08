В ООН состоялся круглый стол в связи с 10-ой годовщиной российско-грузинской войны

08.08.2018 15:43 По организации постоянного представительства Грузии в ООН, прошла встреча в связи с 10-ой годовщиной российско-грузинской войны.



По информации министерства иностранных дел Грузии, на встрече присутствовали послы государств-членов ООН и представители экспертных кругов.



Дискуссию открыл постоянный представитель Грузии при ООН Каха Имнадзе. В своем выступлении он детально рассказал о хронологии событий августа 2008 года, кульминацией которых стала российско-грузинская война и в результате, оккупация суверенных территорий Грузии Россией.



По словам Имнадзе, десять лет назад, впервые после Второй мировой войны, Европа стала свидетелем широкомасштабной военной интервенцией и открытой агрессии одного государства против другого государства, что было грубым нарушением Устава ООН и Хельсинкского заключительного акта.



По его словам, Российская Федерация еще не выполнила соглашение о прекращении огня, подписанное при посредничестве ЕС 12 августа 2008 года, и продолжает нарушать международные обязательства, несмотря на постоянные призывы международного содружества.



«Москва укрепляет незаконное военное присутствие на территории Грузии. Ситуацию еще более обостряет российская политика, которая направлена на фактическую аннексию Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. Южной Осетии, в том числе путем подписания т.н. соглашения об интеграции с оккупационными режимами. Несмотря на все препятствия, Грузия вновь продолжает политику мирного решения конфликта путем диалога и конструктивного участия в Женевских международных дискуссиях. Правительство Грузии укрепило усилия для примирения общества, разделенного десятилетней оккупацией и оккупационными линиями и несмотря на ежедневные провокации, Грузия добилась значительного прогресса в демократическом преобразовании и хорошем управлении и заложила прочную основу экономическому развитию страны. Грузия добилась успеха в процессе интеграции в европейские и евроатлантические структуры, что проявляет безоговорочную верность грузинского народа в отношении демократических ценностей», — отметил посол.



Директор Центра международной политики «Heritage Foundation» Люк Коффи говорил о войне 2008 года, агрессивной политике Российской Федерации, а также незаконной аннексии Крыма и процессах в Восточной Украине, как продолжении процессов, которые начались в 2008 году в Грузии.



По данным в пресс-службы министерства иностранных дел, участники встречи обсудили взаимосвязь между событиями в Грузии в 2008 году и европейским кризисом в дальнейшем. В своих выступлениях представители Украины, Австрии, Эстонии, Соединенного Королевства, Швеции, Нидерландов, Латвии, Литвы, Польши, Франции, США, Австралии, Новой Зеландии и Турции вновь решительно поддержали суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.















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