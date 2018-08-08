Французское правительство опубликовало заявление в связи с 10-й годовщиной августовской войны

08.08.2018 16:10 Министерство иностранных дел Франции опубликовало заявление в связи 10-й годовщиной российско-грузинской войны 2008 года, в котором призывает Российскую Федерацию выполнить международные обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



В заявлении отмечается, что Франция подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и призывает Россию полностью выполнить обязательства, взятые по Соглашениям от 12 августа и 8 сентября 2008 года.



В заявлении подчеркивается, что одностороннее признание самопровозглашенных сепаратистских регионов Абхазии и т.н. Южной Осетии является посягательством на суверенитет Грузии и нарушением ее международно признанных границ.



«Милитаризация вышеупомянутых регионов, а также создание препятствий механизамам по восстановлению доверия и укреплению отношений между населением упомянутых регионов и других регионов Грузии являются неприемлемыми, и тормозят желательный процесс примирения граждан страны. Франция и в будущем продолжит поддерживать мирное урегулирование конфликта в Грузии в соответствии с основополагающими принципами международного права в целях достижения выполнения Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года», — говорится в заявлении МИД Франции.















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