99% денежных пожертвований в пользу политических партий пришлись на «Европейскую Грузию»

08.08.2018 16:38 По данным за июль-август текущего года, 99 процентов денежных пожертвований в пользу политических партий пришлись на «Европейскую Грузию».



По данным Службы государственного аудита, общая сумма пожертвований всех партий составила 255 тысяч лари, из которых 250 тысяч получила «Европейская Грузия».



Что касается других партий, то за этот же период «Грузинская мечта» собрала 20 лари членские взносов, «Единое национальное движение» получила 2 тысячи лари (неденежный взнос), «Объединенная коммунистическая партия» — 88 лари (пожертвования и членские взносы), «Движения государство для народа»- 400 лари.















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