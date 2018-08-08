В Гори «переименовали» улицу Сталина

08.08.2018 17:16 В городе Гори группа активистов на улице Сталина заменила таблички с именем Иосифа Виссарионовича, заменив их на название «улица Героев Шиндиси». Шиндиси – село в Горийском районе, где 11 августа 2008 года произошло одно из самых ожесточенных столкновений российско-грузинской войны. Тогда там погибли 17 военнослужащих сенакской второй бригады.



Требования переименовать улицу Сталина звучат в Гори давно. Так, к примеру, инициативная группа «Маро» призывают местные власти назвать ее именем Маро Макашвили – 19-летней студентки и сестры милосердия, погибшей во время вторжения Красной армии в Грузию в 1921 году.



Стоит также отметить, что несколько дней назад аналогичный перформанс группой активистов под названием «Россия – оккупант» был устроен в Тбилиси. На Московском проспекте они заменили старую табличку на новую, носящую имя погибшего в Цхинвали Арчила Татунашвили.















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