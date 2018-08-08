Талаквадзе: Наша позиция в связи с войной однозначна – агрессия осуществлена со стороны России

08.08.2018 17:28 Наша позиция в связи с войной однозначна - со стороны Российской Федерации осуществлена агрессия, - об этом заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.



Талаквадзе обращается к детям погибших в августовской войне солдат и заявляет, что их отцы являются героями.



«Наша позиция в связи с войной однозначна – со стороны Российской Федерации осуществлена агрессия, территории Грузии по сей день оккупированы и российские солдаты находятся здесь незаконно. Хочу сказать детям погибших солдат – ваши отцы защищали родину. Они являются героями», - заявляет Арчил Талаквадзе.















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