|
|
Талаквадзе: Наша позиция в связи с войной однозначна – агрессия осуществлена со стороны России
08.08.2018 17:28
Наша позиция в связи с войной однозначна - со стороны Российской Федерации осуществлена агрессия, - об этом заявил лидер большинства парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Талаквадзе обращается к детям погибших в августовской войне солдат и заявляет, что их отцы являются героями.
«Наша позиция в связи с войной однозначна – со стороны Российской Федерации осуществлена агрессия, территории Грузии по сей день оккупированы и российские солдаты находятся здесь незаконно. Хочу сказать детям погибших солдат – ваши отцы защищали родину. Они являются героями», - заявляет Арчил Талаквадзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна