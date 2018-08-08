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Генеральный секретарь ООН в связи с 10-ой годовщиной августовской войны


08.08.2018   17:39
Заместитель пресс-спикера генерального секретаря ООН Фархан Хак от имени генерального секретаря Антониу Гутерреша опубликовал заявление в связи с 10-ой годовщиной российско-грузинской войны 2008 года, в котором говорится, что, по оценке Гутерреша, существующая ситуация «является напоминанием того, что этот и другие затянувшиеся конфликты в масштабах Европы нуждаются в урегулировании».

«Этот процесс требует вовлеченности соответствующих акторов, сильной политической воли и укрепления переговорного процесса», — заявил он.

«Генеральный секретарь ООН призывает участников Женевских международных дискуссий, разработать конструктивный, ориентированный на будущее подход, который позволит этому механизму выполнить свой мандат».

В заявлении также отмечается, что генеральный секретарь призывает всех заинтересованных сторон «добиться прогресса на основе диалога и воздержаться от проведения односторонней политики, которая может оказать негативное воздействие на мир и безопасность в регионе».

По словам заместителя пресс-секретаря, Антониу Гутерриш считает, что, несмотря на то, что Женевские международные дискуссии и Механизм предотвращения инцидентов и реагирования на них «внесли большой вклад поддержании стабильности, с точки зрения безопасности и гуманитарного аспекта, все еще необходимо предпринять важные шаги, в том числе, в отношении вынужденно перемещенных лиц и беженцев».

«ООН по-прежнему продолжит поддерживать этот важный механизм», — добавил Хак.

В связи с 10-ой годовщиной августовской войны заявления также опубликовали: Чехия, Дания, Эстония, Германия, Япония, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Швеция, Украина, Великобритания и США. Совместное заявление было опубликовано группой стран друзей Грузии, которая объединяет 11 государств-членов ОБСЕ, Европейской службой внешних действий и председателем Комитета министров Совета Европы.






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