Группа литовских парламентариев требует, чтобы МИД Франции и институты ЕС оценили выполнения соглашения о прекращении огня от 2008 года

08.08.2018 17:47 Группа депутатов парламента Литвы призывает министерство иностранных дел обратиться к внешнеполитическому ведомству Франции и институтам Евросоюза с предложением оценить вопрос выполнения соглашения о прекращении огня, оформленного при посредничестве Франции и в случае невыполнения, рассмотреть введение дополнительных санкций против России, — об этом говорится в заявлении группы депутатов парламента Литвы в связи с 10-ой годовщиной Августовской войны 2008 года. Заявление распространяет «Европейская Грузия».



В заявлении говорится, что с Августовской войны 2008 года прошло 10 лет. Конфликт унес жизни сотен людей, тысячи граждан были вынуждены покинуть свои дома, убиты более 400 человек и 20 процентов территории Грузии оккупированы Россией.



Вместе с тем, отмечается, что соглашением о прекращении огня, оформленным при посредничестве Франции, Россия взяла на себя обязательство вывести войска, восстановить статус-кво и допустить гуманитарную помощь на оккупированные территории. Однако, обязательства, фактически, не выполнила.



«Эти обязательства фактически не выполняются. Нарушено международное право, продолжается оккупация территории, этническая чистка и факты задержания людей. Этим документом мы призываем министерство иностранных дел добавить лиц, ответственных за преступления против Грузии, к списку Магнитского (преступления против человечности, убийства), юридически возможно, поскольку преступление не имеет границ; также обратиться к министерству иностранных дел Франции, институтам ЕС с предложением оценить соглашение о прекращении огня, подписанное при посредничестве Франции, и рассмотреть введение дополнительных санкций против России в случае невыполнения этого соглашения», — говорится в заявлении.















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