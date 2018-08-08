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МИД Словении поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии
08.08.2018 20:56
МИД Словении отзывается на 10-ю годовщину агрессии России против Грузии в Twitter.
«С момента конфликта между Россией и Грузией прошло 10 лет. Словения вновь подтверждает поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении МИД Словении.
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