МИД Словении поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии

08.08.2018 20:56 МИД Словении отзывается на 10-ю годовщину агрессии России против Грузии в Twitter.



«С момента конфликта между Россией и Грузией прошло 10 лет. Словения вновь подтверждает поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении МИД Словении.















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