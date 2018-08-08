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Цулукиани: Наша позиция одна и неизменна, Россия начала войну против Грузии


08.08.2018   21:13
Наша позиция единственная и неизменная, Россия начала войну против Грузии, — заявила министр юстиции Тея Цулукиани.

По ее словам, данную позицию грузинское государство отстаивает в Европейском суде Страсбурга, и в рамках расследования Гаагского суда.

«Что касается августовской войны, то наша позиция является единственной, неизменной. Это позиция, которую грузинское государство, грузинский народ, его правительство и от имени правительства министерство юстиции защищают в Европейском суде Страсбурга и в рамках расследования Гаагского суда. Эта позиция состоит в том, что Россия начала войну против Грузии», — заявила Тея Цулукиани.

По ее информации, в мае Грузия на открытом заседании в Страсбурге представила радиолокационные данные с радаров, которые показывают, что все суверенное воздушное пространство Грузии было наводнено российской авиацией, и не было ни одного грузинского самолета.

«Мы представили различные доказательства военного и гражданского характера, которыми подтверждается, что Россия обступила Грузию со всех направлений, включая территории и воздушное пространство. Мы, грузинская сторона, действительно сделали все для того, чтобы своевременно отойти от линии конфликта для предотвращения больших жертв», — сказала министр юстиции Грузии.

Тея Цулукиани выразила надежду, что очень скоро впервые в истории Грузии будет вынесено решение суда, которое признает Россию оккупантом.

«До сих пор мы имеем только документы политического и высокого уровня. Теперь необходимо получить судебный документ, что впоследствии облегчит будущим поколениям объединить Грузию в международно признанных границах. Это есть та позиция, которую я разделяю, на которой твердо стоит наше правительство, наша политическая правящая команда и партия», — подчеркнула Тея Цулукиани.

Министр юстиции сегодня в общественном центре Тквиави встретилась с женщинами — жертвами военных действий 2008 года и населением, проживающим на линии оккупации, которым предоставила информацию в связи с текущими судебными разбирательствами в международных судах.






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