Цулукиани: Наша позиция одна и неизменна, Россия начала войну против Грузии

08.08.2018 21:13 Наша позиция единственная и неизменная, Россия начала войну против Грузии, — заявила министр юстиции Тея Цулукиани.



По ее словам, данную позицию грузинское государство отстаивает в Европейском суде Страсбурга, и в рамках расследования Гаагского суда.



«Что касается августовской войны, то наша позиция является единственной, неизменной. Это позиция, которую грузинское государство, грузинский народ, его правительство и от имени правительства министерство юстиции защищают в Европейском суде Страсбурга и в рамках расследования Гаагского суда. Эта позиция состоит в том, что Россия начала войну против Грузии», — заявила Тея Цулукиани.



По ее информации, в мае Грузия на открытом заседании в Страсбурге представила радиолокационные данные с радаров, которые показывают, что все суверенное воздушное пространство Грузии было наводнено российской авиацией, и не было ни одного грузинского самолета.



«Мы представили различные доказательства военного и гражданского характера, которыми подтверждается, что Россия обступила Грузию со всех направлений, включая территории и воздушное пространство. Мы, грузинская сторона, действительно сделали все для того, чтобы своевременно отойти от линии конфликта для предотвращения больших жертв», — сказала министр юстиции Грузии.



Тея Цулукиани выразила надежду, что очень скоро впервые в истории Грузии будет вынесено решение суда, которое признает Россию оккупантом.



«До сих пор мы имеем только документы политического и высокого уровня. Теперь необходимо получить судебный документ, что впоследствии облегчит будущим поколениям объединить Грузию в международно признанных границах. Это есть та позиция, которую я разделяю, на которой твердо стоит наше правительство, наша политическая правящая команда и партия», — подчеркнула Тея Цулукиани.



Министр юстиции сегодня в общественном центре Тквиави встретилась с женщинами — жертвами военных действий 2008 года и населением, проживающим на линии оккупации, которым предоставила информацию в связи с текущими судебными разбирательствами в международных судах.















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