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Маргвелашвили: Членство в НАТО ускорит те возможности, которые грузинское государство может предложить своим гражданам и партнерам


08.08.2018   22:35
Президент Грузии – Когда силы одной страны вторгаются в другую, это означает, что решение о начале войны принято той страной, которая напала на другую

Вообще, когда вооруженные силы одной страны вторгаются в другую страну и нападают на нее, это означает, что решение о начале войны принято той страной, которая напала на другую. Так было и в августе 2008 года, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью Bild.

«Напомню, что гибридная оккупация этих двух регионов началась за 20 лет раньше, в 90-х годах, когда Грузия добилась независимости. Грузия ввязалась в войны с этими двумя регионами, которые были разожжены при российском активном гибридном участии. 2008 году тысячи российских военных вторглись в нашу страну, в нападении участвовали и воздушные силы. Для всех ясно, что эта активность была запланирована и осуществлена Российской Федерацией», - отметил Маргвелашвили.

По его же словам, население Грузии верит, что вернет оккупированные территории. «Мы верим, что Грузия вернет оккупированные территории. Об этом говорят как наша история, так и история человечества. Грузия не раз была оккупирована большими империями, однако мы всегда возвращали себе независимость и заново строили государство. У нас есть принципиальный пример Германии, которая на протяжении десятилетий была разделена, а затем объединилась», - заявил Маргвелашвили.

На вопрос журналиста о том, поможет ли Грузии для достижения этой цели вступление в НАТО, Маргвелашвили заявил, что членство в НАТО ускорит те возможности, которые грузинское государство может предложить своим гражданам и партнерам.

«Безопасность Грузии очень важна для трансконтинентального сотрудничества между Азией и Европой, поскольку Грузия связывает эти огромные рынки. Все возможности, которые есть у Грузии с точки зрения человеческих и экономических ресурсов, в несколько раз увеличатся, как только Грузия станет членом НАТО, поскольку безопасность принесет больше инвестиций и стабильности», - заявил президент Грузии.






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