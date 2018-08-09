Цихелашвили: 10 лет после августовской войны

09.08.2018 11:10 Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили для Civil.ge подвела итоги 10-лет последствий августовской войны



Прошло ровно 10 лет после августовской войны между Россией и Грузией, которая принесла боль и разрушение, многие люди пожертвовали жизнью. Мы вспоминаем их и чтим их память.



Уже 10 лет, как для десятков тысяч людей, как по одну, так и по другую сторону разделительных линий, созданное в результате текущей российской оккупации положение является ежедневной реальностью и тяжелым вызовом. Вынужденно перемещенные лица (ВПЛ) по-прежнему не могут вернуться в свои дома. Более 60 сел физически расколоты колючими ограждениями. Особенно тяжелым является социальное, экономическое, гуманитарное и правовое положение жителей оккупированных территорий. В условиях растущей изоляции и милитаризации по ту сторону искусственных баррикад, из года в год среди местного населения усугубляется восприятие открытой угрозы руссификации.



Конфликт, который часто неверно истолковывается, не является замороженным. Различные провокационные действия носят регулярный характер, будь то незаконное задержание местных жителей, возведение заграждений из колючей проволоки, или в наиболее тяжелых случаях, посягательство на жизнь человека, как это произошло в случае двух молодых людей – вынужденных переселенцев Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили. Виновные по сей день избегают ответственности. Такие действия способствуют эскалации напряженности и поощряют вражду и противостояние между народами. Факт, что эта грубая стратегия разделения и разобщения, которая Россией помимо Грузии, к сожалению, используется и в более широком соседстве в попытке завоевать влияние, в конце концов, направлена против безопасности и мирного будущего не только на конкретных людей, но и каждого из нас.



10 лет – это достаточный период времени для рационального анализа. У августовской войны нет победителя, и нынешняя ситуация не отвечает интересам ни грузин, ни осетин и ни абхазов.



Факт и то, что сегодня наши общества разделяют много видимых и невидимых препятствий. В том числе, горький опыт конфликта. В условиях неразрешенного конфликта мы прожили более четверти века, и боль, которая одинаково болезнена для всех, не исчезла. Однако наши общества также объединяет и многое, не только в прошлом, как долгая история сосуществования, совокупность традиций, культурная близость или смешанные семьи, но и сегодня. Включая тяжелый опыт конфликта, стремление к миру, развитию и лучшему будущему.



Учитывая именно эту устремленность и текущую динамику, Грузия предпринимает сегодня новые и проактивные шаги в рамках мирной политики, в основе которой, в первую очередь, лежат интересы и потребности пострадавшего от конфликта населения, а вокруг нее – задача создания контактов между народами, строительства сотрудничества, диалога и конструктивного пространства для строительства доверия.



Политика непризнания



Десять лет назад, после военной интервенции и разрушительной войны, Россия признала «независимость» двух оккупированных территорий Грузии. А спустя 10 лет, налицо полный провал этой политики. Венесуэла, Никарагуа, тихоокеанский остров Науру и сирийский режим Асада являются «достижением» этой политики на протяжении 10 лет. Международное содружество твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии и не признает попытку их нарушения методами игнорирования международных норм, использования грубой силы и выдворения населения.



Сегодня в Цхинвали рассматривали Асада, как возможного почетного гостя, что само по себе о многом говорит. Среди абхазского и осетинского населения этот факт справедливо не вызывает восторга и удовлетворения. Тем более, что ситуация на месте не имеет ничего общего с реальной независимостью этих регионов. Те более ста т.н. соглашений, которые были оформлены между Москвой и Сухуми, Москвой и Цхинвали, являются объявленной хроникой зависимости и попытки де-факто аннексии. На фоне возрастающей милитаризации, постоянных учений, изоляции колючей проволокой, и того, что в условиях ограничения международного доступа, российский контроль становится все более полным и возрастающим. Многие люди, особенно, в абхазском обществе, понимают, что в действительности дело имеют с угрозой потери идентичности. Факт, что процессы, происходящие в обоих регионах, нарушения прав человека, эксклюзивный контроль со стороны России и усиливающееся влияние на все сферы общественной жизни, тяжело отражаются и на абхазское и на осетинское общество, на их самобытности и перспективе будущего.



Европейская безопасность



На 10-ую годовщину российской агрессии, мы вновь имеет твердую поддержку со стороны международного содружества. Сегодня все понимают, что то, что происходило в Грузии в 2008 году, и за чем уже последовало в Украине в 2014 году в более крупных масштабах — это не проблема только конкретных стран или хотя бы региона, а это вопрос европейской безопасности в целом. Россия пытается подорвать всю архитектуру европейской безопасности и делает это, в первую очередь, по своему соседству.



Факт, что по соседству с Россией, соответственно, в пяти из шести стран Восточного партнерства Евросоюза есть открытый конфликт. Ни существование этих конфликтов, ни их последовательность не являются случайными. Каждый из них является частью одной цепи.



Однако география этим не ограничивается. Десять лет назад мировые экспертные круги вряд ли бы могли представить, что сегодня возможное вмешательство России во внутренние выборы ведущих западных демократических стран могло бы стать предметом серьезного обсуждения на встречах на высоком уровне. Сегодня совокупность этой угрозы очевидна, и, соответственно, мирное урегулирование конфликта является важной задачей для этой общей повестки дня в области безопасности. В подтверждение мы можем рассматривать те резолюции, которые были приняты в этом году в контексте 10-й годовщины августовской войны. Например, резолюция Европарламента от 14 июля, в которой открыто говорится, что мирное урегулирование этого конфликта является необходимостью для европейской стабильности и устойчивого мира.



В противовес колючей проволоке



Нашим главным ответом на оккупацию и колючие ограждения является мир, непрерывное развитие и удвоенные усилия по мирному преодолению искусственных барьеров, что подразумевает проактивную мирную политику. Десятую годовщину трагического августа Грузия встречает по-другому — более развитой, рациональной, последовательной, принципиальной и еще более амбициозной, с повесткой дня демократических реформ.



В этом заключается существенная разница и ответ на вопрос о том, что является альтернативой изоляции из колючей проволоки — европейское государство, каковым сегодня формируется Грузия и где защищены идентичность, права и достоинство каждого гражданина и этнической группы. Это видение и способ разрешения конфликтов. Мир на этом пути является жизненно важным приоритетом как для непрерывного развития страны, так и успешного урегулирования конфликта. Благодаря этому последовательному и прагматичному подходу, в течение многих лет, в условиях регулярных провокаций и сложнейшей геополитической данности, мы сохранили мир и предприняли дееспособные шаги в рамках мирной политики.



По ту сторону колючей проволоки



По сравнению с 1990-ми годами, 80% территории Цхинвальского региона опустошены. Кроме вынужденно перемещенных грузин, многие осетины и другие этнические группы покинули регион. Повседневная быт трудный, а ощущение перспективы будущего минимально. Ежегодно в Абхазии и Цхинвальском регионе проводится более ста военных учений и маневров. К сожалению, эти территории стали похожи на расширенную военную базу или полигон, огражденную колючей проволокой, где ограничен любой международный доступ. Передвижение возможно только по ахалгорскому переходу для местных жителей. Стоит отметить, что т.н. российские пограничники в 2016 году задержали в два раза больше, а в 2017 году три раза больше людей при попытке пересечь разделительную линию из Цхинвальского региона в эту сторону, чем в обратном направлении.



Сегодня, благодаря успешному сотрудничеству со странами ЕС, граждане Грузии передвигаются на тысячи километров без препятствий, а часть нашего населения не может передвигаться на несколько метров и им не позволено даже приветствовать соседа пожатием руки вдоль разделительных линий.



Колючие ограждения являются реальным и символическим лицом оккупационной политики России, и эта политика, думаю, в долгосрочной перспективе не отвечает ни интересам России, поскольку колючими ограждениями и порогами бесконечно невозможно сдерживать ни людей и ни общества, и невозможно ограничить интерес прогресса и развития.



Ориентированная на человека политика



Мы делаем все, и сделаем в будущем для того, чтобы помочь людям, пострадавшим от конфликта.



Тяжесть конфликта острее всех остальных испытывают на себе вынужденно перемещенные лица и государство продолжает мирную борьбу ради их возвращения в свои дома. В то же время, создавать достойные условия им в нынешних местах их проживания. Более 1/3 семей вынужденных переселенцев уже удовлетворены жильем, и этот процесс обязательно продолжится. Для нас этот вопрос всегда будет высоким приоритетом.



Проживающие в сложном положении люди вдоль искусственных разделительных линий, без преувеличения можно сказать, что героически справляются с ежедневными вызовами и регулярными провокациями.



Правительство Грузии уже четыре года, как осуществляет комплексную программу помощи для них. Существует правительственная комиссия для реагирования на потребности населения, проживающего вблизи разделительных линий. В рамках этой комиссии было сделано много, и еще много запланировано. Начиная с 2013 года, ежегодно около 13 000 семей получили специальные ваучеры для зимовки и обеспечения отоплением. Завершена газификация всех селений региона. Значительно улучшилось обеспечение мелиоративной и питьевой водой этих сел, фактически, оставшихся без воды. В настоящее время ведется и осенью завершается строительство еще 19 скважин. Обустроены амбулатории и уже завершена реабилитация части школ и детских садов. Ведется строительство дорог, финансируются все студенты из этих селений и их число растет из года в год (только в этом году финансирование получили 1168 студентов), что означает, что население не уменьшается, а укореняется на своей земле, не свыкается с колючими ограждениями и продолжает заботиться о будущем. В этом году мы планируем перевести эту программу на новый этап развития, и с соответствующей стратегией и планом действий приступить к еще большему количеству дел, чтобы появились альтернативные источники доходов. Тем более для тех, кому ограничен доступ к своим сельскохозяйственным участкам.



Нас не менее беспокоит судьба людей, проживающих по другую сторону колючей проволоки, гуманитарное, правовое и социально-экономическое положение которых является трудным.



К сожалению, этнически грузинское население в Гальском и Ахалгорском районах находится в особенно тяжелых и дискриминационных условиях в течение многих лет. Улучшение их быта и обеспечение безопасности есть и в будущем будет одним из важных вызовов для нас.



Вместе с тем, более активно будет проводится политика вовлеченности, которая направлена на улучшение положения всех жителей. Таковыми являются шаги, предпринимаемые в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, энергетики, окружающей среды и других областях, но в нынешней ситуации и на фоне сложных вызовов необходимы еще более смелые шаги.



Именно поэтому правительство недавно представило очень масштабную и комплексную новую мирную инициативу, которую единодушно поддержал Парламентом Грузии. «Шаг к лучшему будущему» — это и название, и содержание и дух этой мирной инициативы.



«Шаг к лучшему будущему»



Над этой инициативой мы работали более года, было проведено множество консультаций и тематических дискуссий с различными группами. Включая определенные круги по другую сторону разделительной линии, чтобы предложить проживающему там обществу что-то такое, что, в первую очередь, отвечало бы их потребностям и улучшило бы их повседневный быт. В этой инициативе отражены прагматичные, гуманитарные и деполитизированные подходы, которые отвечают потребностям и интересам именно пострадавшего от конфликта населения.



Одним из таких направлений является поощрение торговли вдоль разделительных линий, что помимо с расширением существующей торговли, подразумевает также доступ к внутренним и внешним рынкам, перемещению продукции, вовлеченность местного населения, содействие передвижению и контактам.



Второе направление связано с образованием, что особенно важно для молодежи. Планируется дальнейшее упрощение доступности качественного образования на всех ступенях, расширение и создание новых возможностей как внутри страны, так и за рубежом.



Третье направление связано с упрощением доступа к благам и услугам, которыми пользуются наши граждане, и в том числе, проистекают из процесса евроинтеграции, будь то безвизовый режим с ЕС или использование режима свободной торговли.



Эта инициатива предусматривает множество новых правовых, инфраструктурных или финансовых инструментов, гибких и, в том числе, статус нейтральных механизмов, что не подразумевает пересмотра статуса, но создает возможность в обход политических вопросов, связанных со статусом, найти взаимоприемлемые, деполитизированные и гуманитарные подходы для решения конкретных вопросов.



«Шаг к лучшему будущему» — это новая, комплексная и полностью конструктивная платформа, которая создает возможности для такой же конструктивной вовлеченности всех заинтересованных сторон.



Мы приступаем к реализации этой инициативы шаг за шагом. Мы понимаем, что это долгий путь, на котором нас ждет множество препятствий. Однако мы готовы пройти этот путь, тем более, что в отношении этой инициативы мы имеем беспрецедентно высокую, четкую и однозначную поддержка от наших международных партнеров. Это подтверждается хотя бы резолюциями, принятыми в последний период Саммитом НАТО, Парламентской ассамблеей ОБСЕ и Европейским парламентом, заявлениями поддержки со стороны США и европейских государств. Ее реализация позволит нам создать прочную основу для примирения расколотых обществ и мирного и полномасштабного урегулирования конфликта.



Выводы



- Спустя десять лет после августовской войны налицо тяжелая обстановка, которая ежедневно создает серьезные вызовы людям как по одну, так и по другую сторону искусственных разделительных линий;

- Этот конфликт не является замороженным, есть динамика, и со временем эта динамика не работает на благо ни грузин, ни абхазов и ни осетин;

- Вся острота и тяжесть этой ситуации вновь проявились на фоне таких огромных трагедий, как убийство Гиги Отхозория и посягательство на жизнь Арчил Татунашвили и затягивание передачи его тела;

- В эти трудные дни вновь выявилось, что такие действия направлены на эскалацию напряженности, разжигание противостояния и вражды между народами, на подрыв мирного курса;

- С одной стороны, мы должны быть непримиримы в отношении действий, направленных против жизни, безопасности и прав человека, и с другой стороны, мы должны сделать все для обеспечения прав человека, гуманитарных потребностей и интересов;

- Для этой цели мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему» создает реальные возможности. Поступая таким образом, мы хотели бы открыть дорогу конструктивному сотрудничеству, диалогу с широким участием различных представителей обществ, и таким образом, заботиться о благополучии населения до полномасштабного урегулирования конфликта.





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