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Посольство Грузии в США провело прием в память о жертвах российской агрессии 2008 года


09.08.2018   11:26
8 августа посольство Грузии в Соединенных Штатах Америки, вместе с представителями диаспоры и друзей Грузии, провел прием в память о жертвах российской агрессии 2008 года.

В память о погибших протоиерей Павле Закарая провел панихиду, после чего посол Грузии в США Давид Бакрадзе рассказал об агрессивных действиях россии во время августовской войны, ее результатах и вызовах Грузии в лице российской оккупации.

К участникам и гостям мероприятия обратился Джон Теффт, который был послом США в Грузии во время войны. Он рассказал об августовских событиях и открыто обвинил Россию в оккупации Грузии.

На вечере устроили выставку фотографий и видеоматериалов, которые отображают события августа 2008 года.






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