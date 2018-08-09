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Бахтадзе: Призываю Россию вывести своих войска с территории Грузии


09.08.2018   11:48
Еще раз хочу призвать Россию к выполнению своих обязательств и выводу своих военных подразделений с территории Грузии, это будет самым правильным сигналом для того, чтобы начать нормализацию отношений, - об этом на брифинге до начала заседания правительства заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе.

«10 лет назад РФ в очередной раз проявила агрессию в отношении грузинской государственности. Это были самые трагические дни в новейшей истории нашей страны. Российская агрессия, оккупация наших территорий, десятки тысяч беженцев являются живой раной для каждого гражданина Грузии. Эти тяжелые дни еще раз показали, что путь, на котором твердо стоит Грузия, полон вызовов. Но мы еще раз увидели, что единство страны и народа обязательно приведет нас к поставленной цели. Хочу еще раз заявить – нашим ответом на агрессию и вызов является мир, строительство сильного государства, строительство государственных институтов европейского качества и философии. Ничто не должно угрожать миру в нашей стране. За эти два дня я провел очень много встреч, в том числе и с семьями, которые потеряли на войне своих детей, братьев, сестер, родителей и друзей, и я еще раз убедился, что настрой у всех один – у мира нет альтернативы», - заявил премьер.






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