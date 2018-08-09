Кремлевский пропагандист устроил шоу в посольстве Грузии в Великобритании

09.08.2018 12:53 Кремлевский пропагандист, англичанин Грэм Филлипс, который попытался сорвать в Посольстве Грузии в Великобритании выставку художника Гии Бугадзе, посвященную 10-й годовщине августовской войны, является человеком, тесно связанным с Федеральной службой безопасности России.



39-летний Филипс в разное время был представителем пропагандистских СМИ России "Russia Today" и "Life News", а также телекомпании Минобороны России "Zvezda". В настоящем он работает для " Sputnik". В 2015 году он получил медаль от Федеральной пограничной службы России.



7 августа Филлипс вторгся в посольство Грузии в Лондоне. Он громко кричал, что выставка "Victima" была грузино-американо-натовской пропагандой, и "на самом деле Грузия напала на Южную Осетию и убила сотни людей". Филлипс проявлял откровенную агрессию, как в отношении сотрудников посольства, так и гостей выставки, называл их "зомби НАТО" и "фашистами", и снимал все это "шоу" на видеокамеру.



Пресечь совместное "шоу" ФСБ и Филлипса в Лондоне стало возможно только вызвав дипломатическую полицию, которая вскоре задержала дебошира.



Посол Грузии в Великобритании Тамар Беручашвили заявила:



"Посольство Грузии в Великобритании стало объектом российской агрессии. Из-за агрессивности этого человека в посольство, являющееся территорией Грузии, дипломатическая полиция прибыла через несколько минут, и своевременно взяла его. Филлипс в настоящее время арестован, поскольку вторжение на территорию посольства является криминальным актом. Все это действительно содержало угрозу, к сожалению, наше посольство не защищено должным образом".



Грэм Филлипс родился в Ноттингеме в 1979 году, до 2010 года не имел ничего общего с журналистикой. Он работал чиновником низкого уровня в Центральном бюро информации британского правительства, и был агрессивный фан футбола. 8 лет назад он внезапно бросил жизнь чиновника, переехал из Лондона в Одессу, преподавал английский, и пытался работать свободным журналистом.



По информации следователя-журналиста Роберта Шульца, во время событий Евромайдана в Украине (2013-2014 гг.) Филлипс уже выполнял поручения Федеральной службы безопасности России (ФСБ). На Youtube, на своем канале, он начал размещать откровенно пророссийские сюжеты на украинскую тематику.



Филлипс также активно освещал с позиции Кремля аннексию Россией Крымского полуострова, Донецкого и Луганского областей, из-за чего российские сепаратисты прозвали его "наш Гриша", а ФСБ выделила ему личную охрану.



Служба безопасности Украины дважды арестовывала Филлипса в 2014 году, в конечном итоге выгнала из страны, и на три года запретила въезд в страну. Несмотря на это, англичанин снова демонстративно вошел с российской стороны в оккупированный Донецк, и во время одного из сражений был ранен в голову.



В 2015 году, после падения города Дебальцево, британец издевался над украинскими пленниками. Во время обмена пленными в Луганске в 2016 году он в "советском стиле" допрашивал тяжелораненого украинского офицера Владимира Жемчугова, называл его "зомби" и "убийцей". У Филлипса были тесные отношения с полевыми командирами российских сепаратистов "Гиви" и "Моторола".



В 2017-18 гг. Грем Филлипс несколько раз нарушил закон Грузии "Об оккупированных территориях", и по заказу Кремля снял в Цхинвали пропагандистский фильм под названием "Georgian War, 2008: What Really Happened, versus Western Propaganda". Во время одного из визитов в оккупированный район Джава, он в компании с представителем оккупационного режима Дмитрием Медоевым рыбачил на озере Эрцо.



Выставка в посольстве Грузии в Лондоне, посвященная августовской войне, после ареста Грэма Филлипса продолжалась в обычном режиме. Дочь художника Гии Бугадзе, организатор выставки Нина Бугадзе заявила, что выставка продлится до 17 августа:



"Главное, о чем говорит Victima, что мы не смиримся с оккупацией, что оккупация обязательно должна закончиться, и пока оккупация продолжается, мы продолжим борьбу".



Грэму Филлипсу не чуждо устраивать такие "шоу". В марте 2016 года за подобное хулиганство он был арестован в Риге, и ему запретили въезд в Латвию на три года. В августе того же года Филлипс с криком вторгся в редакцию издания Correctiv в Берлине, обвинив журналистов в распространении "ложной информации" о сбитом малазийском "Боинге" на территории Украины. Тогда сами журналисты вынудили "нашего Гришу" покинуть офис.



Сегодня посольство Украины отозвалось на задержание Филлипса на территории посольства Грузии в Великобритании. Посол Украины осудил происшедший в посольстве Грузии инцидент, и призвал британских правоохранителей в то же время расследовать "террористическую деятельность" пророссийского журналиста в Восточной Украине.



Филлипс один раз уже был арестован в Великобритании за "пропагандистскую деятельность" в Восточной Украине, но тогда после 7 часов допроса его отпустили.





"Голос Америки" (грузинская редакция)











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