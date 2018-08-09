Британская полиция отпустила российского провокатора и пропагандиста

09.08.2018 14:29 Пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс заявил, что полиция отпустила его под залог после задержания в Лондоне.



Накануне Филлипс ворвался в здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года. Его оперативно задержала дипломатическая полиция. Филлипс, скандально известный "журналист" телеканалов Russia Today и "Звезда", выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.



"Чтобы закрыть эту тему. Меня выпустили под залог, а обвинения против меня - незаконное проникновение на территорию посольства. Они конфисковали мои камеры и материалы. Также мне запретили приближаться к этим грязным лжецам из посольства Грузии в Великобритании", - заявил Филлипс в своем Twitter.



Он также отреагировал на заявление посольства Украины в Великобритании, которое призвало британские власти провести расследование террористической деятельности Филлипса на востоке Украины.



"Неплохая попытка, украинское посольство", - написал он.



Ранее посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко просила Великобританию остановить пророссийскую пропагандистскую и провокационную деятельность Филлипса.



Напомним, в июле 2014 года Служба безопасности Украины задержала Филлипса и приняла решение о его выдворении за пределы Украины с запретом въезда на три года. После этого он вернулся в Россию, а оттуда - на Донбасс и продолжил работу.















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