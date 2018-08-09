Бахтадзе: Россия осуществляла фактическую аннексию территорий Грузии еще в начале 90-ых

09.08.2018 15:03 В 2008 году тогдашние власти не смогли помешать осуществлению российского сценария в Грузии, — об этом заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе.



По его словам, однозначно, Россия является агрессором, которая оккупировала территории Грузии.

Как отметил премьер, Россия осуществляла фактическую аннексию территорий Грузии еще в начале 90-ых годов.



«Россия – агрессор. Она оккупировала наши территории и это – однозначно. Более того, она не делала этого только в 2008 году, еще в начале 90-ых Россия осуществляла фактическую аннексию территорий Грузии», — заявил Мамука Бахтадзе.



Вместе с тем, по его словам, многие европейские политики, а также европейские друзья заявляли, что страны-друзья предупреждали тогдашнее политическое руководство Грузии, что Россия планировала осуществить сценарий военной операции.



«К сожалению, тогдашние власти вместо того, чтобы избежать развития подобных событий и ориентироваться на превенцию с участием стран – наших друзей, мирового содружества, не смогли помешать осуществлению российского сценария в Грузии. Они не смогли уберечь страну от этой опасности, и соответственно, вся Грузия оказалась в катастрофической ситуации», — заявил Мамука Бахтадзе.



По его словам, в течение последних двух лет он несколько раз услышал заявления, что Россия осуществила агрессию в 2008 году и многие не говорят о 90-ых.



«Хочу еще раз напомнить вам, что Российская Федерация осуществляла фактическую аннексию территорий Грузии еще в начале 90-ых, в то время, когда мы добились независимости и именно после этого включилась та агрессивная машина, которая продолжила реализацию своих сценариев уже в 2008 году», — заявил Мамука Бахтадзе.



Как пояснил премьер, так оценивает это он и политическая команда «Грузинской мечты».



Он еще раз призвал Россию выполнять обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня от 2008 года и вывести свои военные подразделения с территории Грузии.

















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