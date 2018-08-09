Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе намерен сменить имя

09.08.2018 15:07 Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе намерен сменить имя. По словам оппозиционного политика, Центризберком отказал ему в регистрации кандидатом в президенты от партии. В ЦИКе пояснили, что согласно избирательному законодательству для этого политическая сила должна была быть зарегистрирована еще во время предыдущих выборов.



Джапаридзе, однако, заявляет, что для него принципиально важно, чтобы в бюллетенях упоминалось слово «гирчи» (в переводе с грузинского – «шишка»). «В конечном итоге – голос за меня, это голос за «Гирчи», поскольку отдельно взятый Джапаридзе не равен «Гирчи», – пояснил политик, добавив, что крупные грузинские партии, как и крупный бизнес, писали законодательство под себя, пытаясь помешать мелким игрокам выходить на политический рынок.



В сложившейся ситуации выходом может стать смена имени, считает оппозиционер. «Завтра я официально обращусь в министерство юстиции, чтобы к моему имени добавилось т. н. middle name Гирчи», – добавил Джапаридзе. Политик признался, что знает о праве граждан менять имя лишь один раз в жизни, и заявил, что готов до смерти быть Зурабом Гирчи Джапаридзе.



Партия “Гирчи” известна своими неординарными предложениями и решениями. Она оказалась в авангарде борьбы за легализацию марихуаны, выстапила с инициативой легализовать в Грузии проституцию, заявила о создании собственной криптовалюты и даже зарегистрировала религиозную организацию “Христианская, евангельская, протестантская церковь – Библейская свобода”, которая благословляет на священнослужение и таким образом, дает возможность получить отсрочку от армии.















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