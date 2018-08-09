Сергеенко: Для меня, как гражданина Грузии, не существует вопроса о том, кто начал агрессию

09.08.2018 15:31 Для меня, как гражданина Грузии, не существует вопроса о том, кто начал агрессию, — заявил министр здравоохранения Давид Сергеенко в ответ на вопрос журналистов относительно мнения кандидата в президенты Саломе Зурабишвили по началу войны 2008 года.



Что касается вопроса о том, поддержит ли «Грузинская мечта» кандидатуру Саломе Зурабишвили на президентских выборах, Сергеенко ответил, что решение будет принято позже.



«Лично для меня, как гражданина Грузии, не существует вопроса о том, кто начал агрессию. Мы не могли начать войну с самими собой на своей же территории.



Что касается поддержки Саломе Зурабишвили, то мы определимся после того, как выслушаем ее видение и программу», — сказал Сергеенко.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

