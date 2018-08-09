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Здание парламента будет макисмально адаптировано для лиц с ограниченными возможностями
09.08.2018 15:37
«К концу года тбилисское здание парламента будет самым адаптированным зданием для лиц с ограниченными возможностями среди государственных ведомств», — заявил руководитель аппарата парламента Гиви Миканадзе.
По его словам, в здании тбилисского парламента на данном этапе ведутся реабилитационные работы.
«Я особенно хочу отметить данный проект, который является для нас приоритетным. Речь идет о максимальной доступности здания для лиц с ограниченными возможностями. У нас есть план, что к концу года это здание будет самым адаптированным для лиц с ограниченными возможностями среди государственных ведомств», — отметил глава аппарата парламента.
По информации Миканадзе, с этой целью, тендерная комиссия выявила победивший проект, на основании которого был объявлен тендер и уже несколько недель в здании тбилисского парламента ведутся реабилитационные работы.
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