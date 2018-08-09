ЦИК призывает снятых с регистрации избирателей своевременно обратиться в соответствующие службы

09.08.2018 15:42 ЦИК призывает избирателей, которые сняты с регистрации или утратили ее, своевременно обратиться в соответствующие службы.



Как заявила на сегодняшней пресс-конференции пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе, для участия в президентских выборах те граждане Грузии, чей фактический адрес проживания не указан в электронной базе данных агентства, уже могут обращаться в филиалы Дома юстиции, территориальные службы Агентства по развитию государственных сервисов и Общественные центры.



«Снятые с регистрации избиратели или лица с утратившей силу регистрацией попадают в единый список избирателей по месту последней регистрации или фактическому адресу проживания. Что касается зарегистрированных без адреса лиц, они попадают в единый список избирателей по месту фактического проживания, указанному в электронной базе данных агентства», - отметила Анна Микеладзе.















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