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ЦИК призывает снятых с регистрации избирателей своевременно обратиться в соответствующие службы


09.08.2018   15:42
ЦИК призывает избирателей, которые сняты с регистрации или утратили ее, своевременно обратиться в соответствующие службы.

Как заявила на сегодняшней пресс-конференции пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе, для участия в президентских выборах те граждане Грузии, чей фактический адрес проживания не указан в электронной базе данных агентства, уже могут обращаться в филиалы Дома юстиции, территориальные службы Агентства по развитию государственных сервисов и Общественные центры.

«Снятые с регистрации избиратели или лица с утратившей силу регистрацией попадают в единый список избирателей по месту последней регистрации или фактическому адресу проживания. Что касается зарегистрированных без адреса лиц, они попадают в единый список избирателей по месту фактического проживания, указанному в электронной базе данных агентства», - отметила Анна Микеладзе.






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