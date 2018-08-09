Решение КС Грузии о легализации марихуаны создало новую правовую реальность в стране - премьер

09.08.2018 16:16 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что необходимо предпринять конкретные шаги, чтобы обеспечить защиту граждан страны от вредного воздействия наркомании, которое может вызвать решение Конституционного суда о легализации марихуаны.



"Решение Конституционного суда об использовании конопли (марихуаны - ИФ) создало новую правовую реальность в стране, которая требует ответной реакции исполнительной власти. Как глава правительства, я считаю, что сокращение вреда, причиняемого наркоманией, является одной из главных жизненно важных задач нашего государства и общества", - заявил М.Бахтадзе на брифинге в четверг перед заседанием правительства.



По словам премьера, на заседании кабинета министру внутренних дел будет дано поручение осуществлять координацию шагов, предпринимаемых со стороны правительства, чтобы были защищены общественные блага, здоровье граждан, особенно подростков, безопасность и правопорядок.



"Кроме того, профильные министерства, представленные в рамках существующего при Министерстве юстиции межведомственного совета по борьбе с наркоманией, в том числе при активном включении парламента, должны будут разработать и представить на утверждение действенные программы по предотвращению распространения наркомании, популяризации здорового образа жизни, а также лечения и реабилитации лиц, больных тяжелым недугом наркомании", - заявил М.Бахтадзе.



30 июля Конституционный суд Грузии удовлетворил иск членов оппозиционной партии "Гирчи" (Шишка) Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили против парламента. Истцы оспаривали конституционность нормы Кодекса административных правонарушений, которая устанавливала административную ответственность за употребление наркотического вещества - марихуаны.



"Употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности", - говорилось в постановлении суда, в связи с чем "установленная ответственность за потребление марихуаны несоразмерна защите законной цели и противоречит требованиям статьи 16 Конституции Грузии".



Решение Конституционного суда, практически легализующее потребление в Грузии марихуаны, вызвало неоднозначную реакцию как во властных структурах, так и среди населения страны.



Согласно обнародованным на днях результатам социологического исследования, проведенного в Грузии Национально-демократическим институтом США (NDI), 74% опрошенных против легализации в стране марихуаны, и только 18% респондентов допускают это.



Против легализации марихуаны выступил и католикос-патриарх всея Грузии Илия II, который в своей воскресной проповеди назвал "большой ошибкой" решение, принятое Конституционным судом, и заявил, что допущение потребления наркотиков в Грузии - это "вражда к нации".



При этом глава Грузинской церкви призвал всех, прежде всего власти, интеллигенцию, молодежь позаботиться о Родине и ее будущем.



По официальным данным, в Грузии на каждые 10 тыс. человек приходится 29 наркоманов, из них лишь малая часть (11,5%) проходит лечение. Самым распространенным наркотиком является марихуана, ее употребляет 63,9% наркоманов.















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