Белый дом готовит указ о санкциях против иностранцев за вмешательство в выборы в США

09.08.2018 16:20 Американское правительство готовит президентский указ, предусматривающий санкции против иностранных представителей и структур, которые пытаются оказывать влияние на выборы в США, сообщила газета Washington Post.



К "вмешательству в выборы" причисляются распространение дезинформации, другие действия, направленные против выборных процессов в стране.



Вместе с тем, как пишет Washington Post, которая знакома с содержанием проекта указа, в нем говорится об отсутствии доказательств, что иностранное вмешательство повлияло на итоги голосования на прошедших выборах.



США на различных уровнях последовательно обвиняют РФ во вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию 2016 года, а также попытках оказания влияния на промежуточные выборы в американский конгресс в ноябре 2018 года.



Так, сенатор Билл Нельсон от штата Флорида обвинил россиян в том, что они проникли в компьютеры системы регистрации избирателей в нескольких округах штата, о чем сообщили местные СМИ. В сообщениях, вместе с тем, указывается, что власти штата не получили каких-либо сигналов от сенатора об опасности проникновения в сети.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

