Цихелашвили: Спустя 10 лет с Августовской войны стало еще яснее, что необходимо мирное урегулирование конфликта

09.08.2018 16:27 Спустя 10 лет с Августовской войны стало еще яснее, что произошедшее не было вызовом только Грузии, это есть и будет вызовом европейской безопасности, — об этом после заседания правительства заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



По словам Цихелашвили, спустя 10 лет с Августовской войны стало еще яснее, что необходимо мирное урегулирование конфликта и у этого нет альтернативы.



«Спустя 10 лет с Августовской войны стало еще яснее, что произошедшее не было вызовом только Грузии, это есть и будет вызовом европейской безопасности, пока не будет найден путь мирного решения конфликта. В этой части стоит обратить внимание, что во всех заявлениях, резолюциях, принятых нашим международным содружеством, наши партнеры однозначно поддерживают нашу мирную инициативу – «Шаг к лучшему будущему», — заявила Кетеван Цихелашвили.















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