|
|
Цихелашвили: Спустя 10 лет с Августовской войны стало еще яснее, что необходимо мирное урегулирование конфликта
09.08.2018 16:27
Спустя 10 лет с Августовской войны стало еще яснее, что произошедшее не было вызовом только Грузии, это есть и будет вызовом европейской безопасности, — об этом после заседания правительства заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.
По словам Цихелашвили, спустя 10 лет с Августовской войны стало еще яснее, что необходимо мирное урегулирование конфликта и у этого нет альтернативы.
«Спустя 10 лет с Августовской войны стало еще яснее, что произошедшее не было вызовом только Грузии, это есть и будет вызовом европейской безопасности, пока не будет найден путь мирного решения конфликта. В этой части стоит обратить внимание, что во всех заявлениях, резолюциях, принятых нашим международным содружеством, наши партнеры однозначно поддерживают нашу мирную инициативу – «Шаг к лучшему будущему», — заявила Кетеван Цихелашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна