На 10-ую годовщину августовской войны премьер Грузии говорит о важности мирного сосуществования и примирения

09.08.2018 16:55 На десятую годовщину российско-грузинской война 2008 года премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе акцентирует внимание на урегулировании российско-грузинского конфликта мирным путем и реинтеграции оккупированных регионов.



На прошедшей 7 августа встрече в формате «круглого стола» премьер Бахтадзе заявил, что ответом Грузии на «регулярные» провокации со стороны России, «колючие ограждения, искусственные барьеры, разделение семей и т.н. пропускные пункты являются смелые мирные инициативы».



«Власти Грузии не жалеют усилий, чтобы добиться мирного урегулирования конфликтов и стабильного развития. Наша страна неукоснительно стоит на пути мира, который направлен на деоккупацию территорий Грузии, возвращение ВПЛ и примирение обществ, разделенных оккупационными линиями, на восстановление отношений и доверия», — заявил Мамука Бахтадзе.



Он также добавил, что 10-летняя оккупация со стороны России «всем четко показала, что существующая сегодня обстановка не является тем идеальным положением, к которому стремимся абхазы, осетины и грузины».



«Именно поэтому каждый из нас — абхазы, грузины и осетины должны вместе найти в себе силы и волю для преодоления этой навязанной провокации и достижения мира, основанного на общих интересах», — отметил Мамука Бахтадзе.



«Сегодня, спустя столько лет, когда люди в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали и других городах как-будто в определенный момент лишились надежды на урегулирование конфликта, хочу подчеркнуть, что, давайте, самокритично осознаем прошедший драматичный период и это является единственным правильным подходом для нахождения общего языка в будущем» , — заявил премьер-министр.



«Я считаю, что в один прекрасный день мы, вместе с абхазами и осетинами, обязательно преодолеем все существующие вызовы и найдем пути мирного сосуществования, так как другой альтернативы нет. Сказать это мне позволяют те общие интересы, общее прошлое, ценности и история, которые нас объединяют», — добавил глава правительства.



На встрече в формате «круглого стола» такие же послания озвучила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили. По ее словам, что 10-летняя оккупация территорий Грузии со стороны России «является тяжелым вызовом для тысяч людей, как по одну, так и по другую сторону искусственной разделительной линии».



«(На 10-ую годовщину августовской войны) вынужденные переселенцы не могут вернуться в свои дома. Более 60 деревень фактически расколоты физически колючими ограждениями, достигающими около 100 километров. Особенно тяжелым является социальное, экономическое, гуманитарное и правовое положение населения на оккупированных территориях», — заявила Цихелашвили.



«Сегодня можно однозначно сказать, что нынешняя ситуация не входит в интересы ни грузин, ни осетин и ни абхазов», — подчеркнула министр Цихелашвили.



Она пояснила, что, несмотря на «регулярные провокации» со стороны России, Грузия остается приверженной мирному урегулированию конфликтов и «предпринимает новые, динамичные и проактивные шаги в рамках мирной политики, в основе которой лежат потребности людей, пострадавших от конфликта, и их естественное стремление к миру, развитию и лучшему будущему».



Она также заострила внимание на новой мирной инициативе Грузии и отметила, что «инициатива является комплексной и охватывает новые, дееспособные, в том числе статус нейтральные механизмы для того, чтобы с помощью гуманитарных и гибких подходов решить конкретные вопросы и создать конструктивное пространство для диалога между народами, строительства доверия и примирения», — заявила Цихелашвили.















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