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Литва ввела санкции против лиц из т.н. списка Отхозория-Татунашвили


09.08.2018   16:59
Департамент миграции Литвы завершил процедуру ввод санкций против лиц из т.н. списка Отхозория-Татунашвили. Как сообщили в МИД Грузии, в отношении всех фигурантов этого списка теперь будут действовать санкции.

Примечательно, что с требованием ввода санкций против лиц из т.н. списка Отхозория-Татунашвили к соответствующим службам 2 августа обратилось министерство иностранных дел Литвы.

21 марта текущего года парламент Грузии принял резолюцию «О списке Отхозория-Татунашвили». 26 июня стало известно, что в список вошли 33 человека: Давид Гурциев; Алик Табоев; Рашид Канджи-Оглы; Славик Бадия; Рауль Кортава; Заур Читанава; Циброна (Эка) Ахалая; Отар Турнанба; Алика Цабрия; Руслан Джопуа; Роза Мирцхулава; Дмитрий Аршба; Владимир Гуния; Алхаз Миртцхулава; Гия Тужба; Генрих Чанба; Владимир Ануа; Заур Цецхладзе, он же Михаил Тарба; Геннадий Ашхацава; Гела Ванача; Отар Палавандзия; Олег Папаскири; Африкан Бганба; Вахтанг Убирия; Владимир Начач-Оглы; Шурик Кокоскерия; Лев Биченов; Гия Туаев; Писо Вазагов; Тамаз Бестаев; Рамчик Пухаев; Аркадий Дзеранов и Зураб Дудаев.






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