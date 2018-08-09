МИД Грузии открестился от слов Саломе Зурабишвили

09.08.2018 17:09 Саломе Зурабишвили является независимым кандидатом в президенты, и заявление, сделанное на тему войны 2008 года, – это ее личная позиция. Так министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани прокомментировал скандал вокруг слов его предшественницы на посту главы МИД, а ныне депутата парламента.



8 августа, посетив братское кладбище Мухатгверди, где покоятся останки военных, погибших за территориальную целостность Грузии, Саломе Зурабишвили по сути заявила об ответственности экс-президента Михеила Саакашвили за события 2008 года. Говоря о действиях бывшего главы государства, она задалась вопросом: «Как это назвать? Безрассудство? Прихоть сумасшедшего президента? Или какая-то странная и сомнительная сделка с нашим многовековым врагом?»



После этих слов многие политики и общественные деятели обрушились на Зурабишвили с жесткой критикой, посчитав, что ее заявление снимает ответственность с России как страны, осуществившей агрессию против Грузии.



В МИДе в этой связи посчитали необходимым обозначить официальную позицию Тбилиси. Давид Залкалиани вновь озвучил ее: в 2008 году со стороны России была совершена агрессия, за чем последовала оккупация грузинских территорий. «Это позиция, которую мы постоянно фиксируем, позиция, которую мы постоянно озвучиваем на встречах во всех международных форматах, во всех наших заявлениях», – подчеркнул глава МИД Грузии.



Напомним, президентские выборы должны состояться 28 октября 2018 года. Правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что не будет выдвигать своего кандидата и, возможно, поддержит независимого. Не исключено, что им станет Саломе Зурабишвили.















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