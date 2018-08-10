Цулукиани: Грузия добивается правды в Страсбурге и Гааге

10.08.2018 10:56 «Наша позиция едина и неизменна: Россия начала войну против Грузии». Так министр юстиции страны Тея Цулукиани оценила события 10-летней давности. По словам главы Минюста, именно эту позицию Тбилиси защищает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге и в Гаагском суде.



Министр, в частности, сообщила, что в мае в ходе открытого заседания в Страсбурге грузинская сторона представила данные с радаров, согласно которым все суверенное воздушное пространство Грузии было буквально забито российскими самолетами, в то время как ни одного грузинского самолета в небе не было.



«Мы представили также различные доказательства военного и гражданского характера, которые подтвердили, что Россия вторглась в Грузию, в том числе на территорию страны, а не только в воздушное пространство. Мы, грузинская сторона, сделали все, чтобы хотя бы временно отступить назад от линии конфликта, пытаясь избежать большего числа жертв», – добавила Цулукиани.



По словам министра, она настроена оптимистично, поскольку верит, что очень скора впервые в истории Грузии будет принято судебное решение, которого назовет Россию оккупантом. Это, как считает Цулукиани, облегчит будущим поколениям объединение Грузии в пределах ее международно признанных границ.

















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