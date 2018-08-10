Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Цулукиани: Грузия добивается правды в Страсбурге и Гааге


10.08.2018   10:56
«Наша позиция едина и неизменна: Россия начала войну против Грузии». Так министр юстиции страны Тея Цулукиани оценила события 10-летней давности. По словам главы Минюста, именно эту позицию Тбилиси защищает в Европейском суде по правам человека в Страсбурге и в Гаагском суде.

Министр, в частности, сообщила, что в мае в ходе открытого заседания в Страсбурге грузинская сторона представила данные с радаров, согласно которым все суверенное воздушное пространство Грузии было буквально забито российскими самолетами, в то время как ни одного грузинского самолета в небе не было.

«Мы представили также различные доказательства военного и гражданского характера, которые подтвердили, что Россия вторглась в Грузию, в том числе на территорию страны, а не только в воздушное пространство. Мы, грузинская сторона, сделали все, чтобы хотя бы временно отступить назад от линии конфликта, пытаясь избежать большего числа жертв», – добавила Цулукиани.

По словам министра, она настроена оптимистично, поскольку верит, что очень скора впервые в истории Грузии будет принято судебное решение, которого назовет Россию оккупантом. Это, как считает Цулукиани, облегчит будущим поколениям объединение Грузии в пределах ее международно признанных границ.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Теласи» установила современную заправочную станцию для электромобилей
Грузинский лари обесценивается на фоне девальвации турецкой лиры и российского рубля
Страховые компании заработали в I квартале 7,57 млн лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В ООН обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии
Начинается программа учета и декларирования недвижимости, находящейся на оккупированных территориях Грузии
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бывшие высокопоставленные чиновники Армении – в «черном списке» посольств западных стран
Премьер-министр Армении посетит Иран
Госдеп США назвал цель введения новых санкций против России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна