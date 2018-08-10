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Хухашвили: Возможно единственным выходом для ГМ будет выдвижение в президенты самого Иванишвили


10.08.2018   11:09
«Мы можем получить такую данность, чтобы единственным выходом для "Грузинской мечты" в выборах было баллотирование лично Бидзины Иванишвили на пост главы государства» - заявил "Интерпрессньюсу" эксперт Гия Хухашвили.

По его словам, на фоне ситуации, сложившейся вокруг Саломе Зурабишвили, в определенной степени становится актуальным баллотирование Бидзины Иванишвили в президентских выборах.

"Если будет решено, что поддержка Саломе Зурабишвили является рискованной для "Грузинской мечты", поскольку "Грузинская мечта" не потерпит победу одной или другой части "Национального движения", ей придется серьезно переиграть. Сама "Грузинская мечта" очень эклектичная. У разных групп имеются альтернативные фавориты, что может нарушить внутрипартийный баланс. Исходя из этого, возможно, получим такую данность, чтобы единственным выходом было баллотирование лично Бидзины Иванишвили на пост главы государства. Это будет хорошо и с государственной точки зрения, и лично для него самого, поскольку ему нужен мандат народа, что политически восстановит его позиции. Процесс может пойти в этом направлении, что будет позитивным развитием"- заявил эксперт.

По его же словам, в "Грузинской мечте" есть серьезные проблемы относительно кандидатуры Саломе Зурабишвили.

"Поскольку у нее есть свои лоббисты, на данном этапе, очевидно, состоялся такой компромисс – дали обещание поддержать, но не дали гарантию. "Грузинская мечта" будет наблюдать, как Саломе Зурабишвили проведет независимую кампанию в августе, а затем будет сформирована окончательная позиция. Я ничего не имею лично против Саломе Зурабишвили, но как президент она порождает много вопросов. Это будет головная боль для самой "Грузинской мечты". Саломе Зурабишвили что-то сказала, и вся "Грузинская мечта" оправдывалась, то есть за все ее заявления должна оправдываться "Грузинская мечта", что для всех неприемлемо, а поставить ее в рамки невозможно" – заявил Гия Хухашвили.







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