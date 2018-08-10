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Депутация от ГМ примет участие в консультациях с президентом по вопросу выбора председателя ВС


10.08.2018   11:16
Парламентское большинство примет участие в консультациях с президентом по вопросу выбора председателя Верховного суда Грузии.

Как заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, начатые президентом Грузии консультации являются частью определенной игры, однако, несмотря на это, в процессе консультаций они обязательно примут участие.

«Эти консультации носят формальный характер. Мы не раз заявляли, что скептически расположены по отношению к решениям президента, поскольку в большинстве случаев на должности различных ветвей судебной системы им были представлены сотрудники собственной администрации и близкие. Поэтому мы думаем, что и это часть какой-то игры. Не исключено, что он уже принял решение в связи с конкретным лицом. Несмотря на наши ожидания, мы уважаем закон и Конституцию и обязательно будем участвовать в процессе консультаций», – заявил Мдинарадзе.






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