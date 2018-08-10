Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Госдеп не будет сообщать подробности новых санкций против РФ до момента их введения


10.08.2018   11:22
США не намерены давать подробные разъяснения о новом блоке санкций против России вплоть до момента их введения, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Как вы хорошо знаете, мы не даем заранее данных про санкции. Мы следовали законам, когда объявили о санкциях вчера. И мы, конечно, будем следовать законам в дальнейшем", - сказала Х.Нойерт на брифинге в четверг.

Также она не стала отвечать на вопрос, касающийся допуска инспекторов США на российские объекты, имеющие отношение к химоружию.

"Вы просите нас заглянуть в будущее - мы не знаем, что произойдет в будущем. Я думаю, что это вопрос на гипотетическую тему, поэтому у меня нет ответа", - сказала она, отвечая на вопрос, есть ли у Госдепа какая-то причина полагать, что Россия позволит проводить инспекции на своей территории.

По словам Х.Нойерт, введение санкций не означает, что США не хотят продуктивных отношений с Россией. "Россия - большая страна. Мы - тоже", - подчеркнула она. По мнению представителя Госдепа, ограничительные меры могут помочь найти путь к продуктивному диалогу с Москвой.

"Санкции - это инструмент, который может подтолкнуть другие страны к более правильному поведению", - сказала Х.Нойерт, говоря о России.

Она добавила, что "в администрации пришли к выводу, что санкции могут быть эффективным инструментом" при выстраивании отношений с другими странами.

Один из журналистов попросил Х.Нойерт объяснить, какова конечная цель многочисленных санкций США против РФ. Он напомнил, что, к примеру, Вашингтон четко сформулировал, что он хочет от Ирана и КНДР в обмен на отмену ограничительных мер, однако в случае с РФ эта цель, по его мнению, неясна.

"Наш подход к каждой отдельно взятой стране - особенный", - ответила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не обращались к России с запросом о допуске международных инспекторов для проверки соблюдения Конвенции о запрещении химоружия.

Ранее США анонсировали санкции в отношении России из-за инцидента в британском Солсбери. Сообщалось, что санкции будут вводиться в два раунда, первый этап - уже с 22 августа, второй - через 3 месяца.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Теласи» установила современную заправочную станцию для электромобилей
Грузинский лари обесценивается на фоне девальвации турецкой лиры и российского рубля
Страховые компании заработали в I квартале 7,57 млн лари
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В ООН обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии
Начинается программа учета и декларирования недвижимости, находящейся на оккупированных территориях Грузии
Жестокое убийство в Тбилиси — обвиняемый пытался скрыться в Абхазии
600 российских семей купили фальшивые путевки в Абхазию
Территориальная целостность страны будет восстановлена мирным путем - Маргвелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бывшие высокопоставленные чиновники Армении – в «черном списке» посольств западных стран
Премьер-министр Армении посетит Иран
Госдеп США назвал цель введения новых санкций против России
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна