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ЕНД требует расследования возможной коррупционной сделки между вице-мэром и депутатом горсобрания Зугдиди


10.08.2018   11:40
"Национальное движение" требует начать изучение бизнес деятельности вице-мэра Зугдиди. Оппозиция обвиняет в коррупционной сделке вице-мэра, и депутата фракции "Грузинской мечты" в городском собрании.

По утверждению Цитлидзе, Сордия незаконно передал членам своей семьи территорию центрального рынка Зугдиди, после чего мэрия выдала разрешение на строительство.

"Мы требуем начать расследование на тему того, что вице-мэр Зугдиди Гия Гулордава вместе с членом городского собрания, председателем юридической комиссии Сандро Сордия старается устроить бизнес на зугдидском рынке. В частности, член городского собрания смог сначала переоформить данную территорию, затем отец председателя юридической комиссии эксклюзивно получил право на строительство"- заявила председатель фракции "Единое национальное движение" городского собрания зугдидского муниципалитета Анна Цитлидзе.







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