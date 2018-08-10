Наибольшее пожертвование в 2018 году получила партия «Европейской Грузией»

10.08.2018 14:20 По данным за 7 месяцев текущего года, среди партий наибольшие пожертвования – 274 224 лари получены «Европейской Грузией», а наименьшие – 225 лари – Республиканской партией Грузии.



Более детально, как отмечается в информации, опубликованной Службой государственного аудита, в период за январь-июль, «Гражданская платформа – Новая Грузия» в виде пожертвований получила 119 997 лари, «Грузинская мечта» - 93 025 лари, «Единое национальное движение» - 69 173 лари, а «Гирчи» («Шишка») - 35 289 лари.



Что касается других партий, за прошедшие 7 месяцев Христиан-консервативная партия в виде пожертвований получила - 18 000 лари, движение «За свободную Грузию» - 11 613 лари, «Новые правые» - 4 400 лари, «Национальный форум» - 3 180 лари, «Новые христиан-демократы» - 2 000 лари, «Свободные демократы» - 800 лари, «Единая коммунистическая партия Грузии» - 774 лари, «Прогрессивно-демократическое движение» - 482 лари, а Национально-демократическая партия – 404 лари.



В общей сложности, за указанный период, полученные всеми партиями пожертвования составляют – 633 585 лари.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

