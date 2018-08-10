Двенадцать избирательных субъектов представили в ЦИК своих кандидатов в президенты

10.08.2018 14:22 В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) к этому времени кандидатов в президенты Грузии представили двенадцать избирательных субъектов.



Как пояснила спикер ЦИК Анна Микеладзе, последний срок регистрации кандидатов – не позднее, чем за 30-ти дней до дня выборов. Вместе с тем, по ее словам, не позднее, чем за 40 дней до выборов, избирательные субъекты должны представить подписи, которые ЦИК перепроверит.



«Согласно избирательному законодательству, не позднее, чем за 50 дней до выборов зарегистрированная партия или инициативная группа имеет право обратиться в ЦИК с заявлением. После этого начинаются процедуры по сбору подписей, их минимальное количество на первом же заседании избирательной комиссии, после того, как были назначены выборы, уже определено. После того, как эти субъекты – партии и представители инициативных групп соберут подписи, они не позднее, чем за 40 дней до дня выборов должны представить подписи в избирательную администрацию. Согласно законодательству, избирательная администрация проверит эти подписи, а последний срок регистрации кандидатов – не позднее, чем за 30 дней до дня выборов», - заявила Анна Микеладзе.















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