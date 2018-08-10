Три партии подали заявку в ЦИК о регистрации Давида Усупашвили кандидатом в президенты

10.08.2018 14:31 Представители «Движения строительства», «Свободных демократов» и «Национального форума» зарегистрировали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) общего кандидата в президенты Грузии Давида Усупашвили.



По словам главы избирательного штаба Давида Усупашвили Тенгиза Шергелашвили, их кандидат в сегодняшней данности, исходя из его прошлой деятельности, тридцатилетнего опыта более всего соответствует определенным Конституцией Грузии президентским функциям.



«Это кандидат не только трех партий, в этот процесс вовлечено очень много людей, в том числе есть такие, которые возможно до этого не очень были активны политически, поскольку занимались своей профессиональной деятельностью.



Наши задачи связаны не только с этими президентскими выборами, а и с парламентскими выборами 2020 года. Нами заявлено, что это политический проект, который должен сменить эту власть в 2020 году», - заявил Тенгиз Шергелашвили.



По его же словам, позиция «Движения строительства» в связи с внешнеполитическим курсом заключается в том, что Россия агрессор и восстановление территориальной целостности связано с интеграцией Грузии в европейские и евроатлантические структуры.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

