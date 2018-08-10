НПО призывают политические субъекты не спекулировать на тему войны 2008 года

10.08.2018 17:16 Неправительственные организации считают неприемлемыми спекуляции на тему войны 2008 года со стороны участников президентских выборов, — об этом говорится в совместном заявлении ряда НПО.



Согласно заявлению, в 2008 Россия осуществила против Грузии широкомасштабную военную интервенцию с грубым нарушением международных норм, в результате которой пострадали тысячи людей. Военная агрессия была направлена против этнического грузинского населения и территориальной целостности Грузии, что привело к аннексии 20% территории страны.



«Оккупация и процесс преследования грузинского народа продолжается и сегодня. Также Российская Федерация не выполнила обязательства, взятые по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



Напоминаем общественности, что с первых же дней августовской войны НПО активно были вовлечены процессы, в частности, оказывали первичную помощь жертвам; информировали международные СМИ и партнеров в условиях российской пропаганды и подавленных средств коммуникаций.



Позже мы оказали помощь тысячам жертв войны в психосоциальной реабилитации, и предоставили бесплатную юридическую помощь, в том числе в процессе подачи жалоб в Европейский суд по правам человека. Мы задокументировали истории около 1000 переживших войну людей, которые были изданы в форме отчета. Именно данный отчет является одним из главных документов в процессе расследования Международного уголовного суда преступлений, совершенных на территории Грузии», — говорится в заявлении.



Неправительственные организации отмечают, что прозвучавшие на этом фоне, в предвыборных или иных политических целях, заявления о виновности грузинской стороны в войне 2008 года несут серьезную опасность.



«Считаем, что подобные заявления особенно опасны на фоне расследования Международного уголовного суда преступлений, совершенных в ходе августовской войны. В Суд уже обратились тысячи жертв, которые однозначно указывают на жестокие преступления, совершенные российскими и осетинскими военными и вооруженными лицами. Кроме того, Российская Федерация не сотрудничает с Судом, что еще больше усложняет процесс расследования и установление истины.



В этой ситуации со стороны политических субъектов и кандидатов, участвующих в президентских выборах, недопустимы спекуляции вопросами по войне 20008 года. Это может нанести непоправимый ущерб процессу исполнения справедливости в отношении жертв войны», — говорится в заявлении НПО.



Согласно заявлению, подобные политические оценки полностью совпадают с российской пропагандой, которая на протяжении лет пытается игнорировать преступления, совершенные в ходе войны, и перенести ответственность на политическую арену.



НПО призывают все кандидатов и политических субъектов, участвующих в президентских выборах, проявить уважение к текущему расследованию Международного Суда и воздержаться от распространения подобных оценок и заявлений, непроверенных и/или искаженных фактов.



Заявление подписывают шесть организаций — членов Коалиции Международного уголовного суда и другие НПО: фонд «Открытое общество», «42 статья Конституции», «Ассоциация молодых юристов Грузии», «Центр по правам человека», «Центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток», Justice International (Международная организация правосудия) (Гаага); «Transparency International» (Международная прозрачность), «Психосоциальная реабилитация», «Справедливые выборы», «Демократическая инициатива Грузии», «Партнерство в защиту прав человека».















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