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В Харькове появится консульство Грузии


10.08.2018   18:42
Почетное консульство Республики Грузия планируют официально открыть до конца сентября в Харькове. Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Александру Чихладзе, которая назначена почетным консулом.

Министерство иностранных дел Грузии уже вручило Чихладзе консульскую экзекватуру.

"В ближайшее время состоится торжественное открытие почетного консульства, и харьковчане, а также гости города смогут обратиться к этой организации со всеми вопросами и получить квалифицированную помощь", - отметила почетный консул.

Консульство будет располагаться на проспекте Гагарина, 98.






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