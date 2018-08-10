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В Харькове появится консульство Грузии
10.08.2018 18:42
Почетное консульство Республики Грузия планируют официально открыть до конца сентября в Харькове. Об этом Depo.Харьков сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Александру Чихладзе, которая назначена почетным консулом.
Министерство иностранных дел Грузии уже вручило Чихладзе консульскую экзекватуру.
"В ближайшее время состоится торжественное открытие почетного консульства, и харьковчане, а также гости города смогут обратиться к этой организации со всеми вопросами и получить квалифицированную помощь", - отметила почетный консул.
Консульство будет располагаться на проспекте Гагарина, 98.
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