Российское КПП не справляется с наплывом желающих посетить Грузию

10.08.2018 18:46 Главное управление МЧС России по Дагестану призвало жителей республики воздержаться от поездок в Грузию из-за большого скопления автотранспортных средств на участке автодороги «Владикавказ – населенный пункт Ларс».



По информации Главного управления МЧС России по Северной Осетии, 10 августа Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме.



Время ожидания проезда через пункт пропуска составляет более 10 часов.



Поездки на выходные в Грузию — популярное туристическое направление у жителей Дагестана.















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