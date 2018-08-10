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Российское КПП не справляется с наплывом желающих посетить Грузию
10.08.2018 18:46
Главное управление МЧС России по Дагестану призвало жителей республики воздержаться от поездок в Грузию из-за большого скопления автотранспортных средств на участке автодороги «Владикавказ – населенный пункт Ларс».
По информации Главного управления МЧС России по Северной Осетии, 10 августа Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме.
Время ожидания проезда через пункт пропуска составляет более 10 часов.
Поездки на выходные в Грузию — популярное туристическое направление у жителей Дагестана.
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