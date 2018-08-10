Лукашенко: Россия ведет себя варварски по отношению к Беларуси

10.08.2018 21:11 Президент Республики Беларуси Александр Лукашенко обвинил Российскую Федерацию в недобросовестной конкуренции, сообщает Белта.



Глава белорусского государства считает, что Москва ведет себя "варварски" по отношению к Минску. В частности, российская сторона не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они (россияне, - ред.) от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят", - заявил президент Беларуси.



Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что РФ создает неконкурентную ситуацию, хотя сама, при этом, постоянно упрекает Вашингтон и западные страны в создании "неконкурентного преимущества".



"Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем… Мы зажаты с Запада разными "классами-лексионами" и т.д., и мы зажаты, к сожалению, с Востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно", - резюмировал белорусский президент.















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