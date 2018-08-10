Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Лавров заявил о «категорическом неприятии» Россией новых санкций США


10.08.2018   21:39
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил государственному секретарю США Майку Помпео категорическое неприятие новых санкций против России.

Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств.

"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций", - говорится в заявлении.

Глава МИД России в очередной раз заявил о непричастности Москвы к отравлению нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери.

Напомним, США приняли решение ввести против России новые санкции из-за атаки с применением нервно-паралитического вещества Новичок против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Новые санкции вступят в силу 22 августа, а в случае если Россия в течение трех месяцев не предоставит гарантий того, что не будет впредь использовать химическое оружие и не согласится на допуск инспекторов ООН, будет введен второй раунд ограничительных мер.

Президент России Владимир Путин назвал антироссийские санкции "нелегитимными". А премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможное дальнейшее усиление американских санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Нагрузка воздушного пространства Грузии увеличилась на 10,1 процента
«Теласи» установила современную заправочную станцию для электромобилей
Грузинский лари обесценивается на фоне девальвации турецкой лиры и российского рубля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Более 30 домов подтопило в Гали во время ливня (+видео)
Турист из Екатеринбурга оказался в эпицентре воровских разборок в Абхазии
Цена оккупации Грузии для России - 209 миллионов долларов в год
В ООН обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии
Начинается программа учета и декларирования недвижимости, находящейся на оккупированных территориях Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Власти Грузии начали учет имущества ВПЛ из Цхинвальского региона
Пашинян: Если хочешь помочь голодному, дай ему не рыбу, а дай удочку. В Армении время давать рыбу прошло
Пашинян: Революцию в Армения совершил не один человек
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна