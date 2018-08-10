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Лавров заявил о «категорическом неприятии» Россией новых санкций США
10.08.2018 21:39
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил государственному секретарю США Майку Помпео категорическое неприятие новых санкций против России.
Об этом сообщили в МИД РФ по итогам телефонного разговора между главами внешнеполитических ведомств.
"С российской стороны было высказано категорическое неприятие недавно объявленных Вашингтоном новых санкций", - говорится в заявлении.
Глава МИД России в очередной раз заявил о непричастности Москвы к отравлению нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери.
Напомним, США приняли решение ввести против России новые санкции из-за атаки с применением нервно-паралитического вещества Новичок против бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.
Новые санкции вступят в силу 22 августа, а в случае если Россия в течение трех месяцев не предоставит гарантий того, что не будет впредь использовать химическое оружие и не согласится на допуск инспекторов ООН, будет введен второй раунд ограничительных мер.
Президент России Владимир Путин назвал антироссийские санкции "нелегитимными". А премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможное дальнейшее усиление американских санкций против России можно будет расценить как объявление экономической войны.
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